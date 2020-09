Ex-Stone Bill Wyman versteigerte seine Rolling Stones-Andenken

Eine braune Lederweste mit Fransen von 1969 wurde für gut 15.000 Dollar versteigert. Der Schätzwert lag im Voraus lediglich bei rund 1.000 Dollar. Gut 11.000 Dollar zahlte ein Bieter für eine weiße Seidenjacke und weinrote Wildlederhosen, die Wyman bei dem Freiluftkonzert der Rolling Stones am 5. Juli 1969 im Londoner Hyde Park trug. Kaum billiger war ein gold-schwarzer Satinanzug von 1970, der für 10.000 Dollar versteigert wurde, doppelt so viel wie zunächst veranschlagt. Die Auktion sollte am Wochenende fortgesetzt werden.