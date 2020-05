Ex-Partner und andere Zombies

Da ist Ira, der nach seiner Scheidung wieder eine Frau kennen lernen möchte. Leider hat die Auserwählte einen Sohn, Bruno, genannt "Bruny", der ganz besonders an seiner Mutter hängt.

Dann ist da Kit, die ihren Ehering nicht mehr vom Finger bekommen will, obwohl ihr Ex ihr schon androht, in ihr herunter zu schneiden.

Und außerdem Ian, der bei der Hochzeit seiner Exfrau den DJ spielt und dabei ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Danke, dass ich kommen durfte", trägt.

So heißt auch die deutsche Ausgabe von Lorrie Moores Kurzgeschichtenband, mit dem sie nach längerer Pause nun wieder auf sich aufmerksam macht. Wobei: Genau das will sie eigentlich gar nicht. "Es ist unmöglich, mein Leben interessant darzustellen" pflegt die 1957 in Glens Falls, New York, geborene Anglistik-Professorin Interviewanfragen abzuwehren. Unbestreitbar aber ist: Moore, die mit ihrem Roman "Ein Tor zur Welt" für den PEN/Faulkner Award nominiert war, gehört zu den bedeutendsten Autorinnen zeitgenössischer amerikanischer Literatur.