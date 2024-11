Landestheater Niederösterreich: Veganer Klimakleber, ungeimpft

Im Auftrag des Landestheaters von St. Pölten kompilierte sie ihre Filmkomödien „Womit haben wir das verdient?“ (2018, vor Covid entstanden) und „Wie kommen wir da wieder raus?“ (2023) zu einem postpandemischen Lustspiel. Um genau zu sein: Sie reicherte den Plot von „Wie kommen wir da wieder raus?“ um Teile aus dem ersten Film an und verband sie durch eine Nebenhandlung, die sich, wie die Uraufführung am Samstag vor Augen führte, zum Höhepunkt mausert.

Munter geht es weiter

Es gibt also keine „Double Feature Show“ mit Pause dazwischen: Eva Spreitzhofer peitscht die Handlung in 80 Minuten durch. Das Fast Forward wäre jedoch nicht notwendig gewesen, man hätte dem Treiben gerne länger zugeschaut – in der Erwartung, nicht nur mit Wortgefechten und Gags bedient zu werden. Denn was geht in Wanda vor, wenn die schwangere Frau des Ex-Manns einen Wohnungstausch vorschlägt, weil die Vorgängerin allein eh nicht so viel Platz bräuchte?

Allein schon diese Szene wäre ein Drama. Aber Wanda pariert in der Sekunde – und munter geht es weiter. Das bunte Bühnenbild von Miriam Busch – eine Wohnküche in Bonbonfarben – vermittelt schließlich: Hier ist der Frohsinn zu Hause! Und der kurz(weilig)e Abend wäre wohl im Seichten gestrandet, hätte Julia Kreusch nicht immer wieder die inneren Konflikte einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs mit Mimenspiel nach außen gestülpt. Sie stemmt sich mit Verve gegen den Wahnsinn rund um sich.