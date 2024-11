Interview mit Eva Spreitzhofer: "Die politische Unkorrektheit ist das Problem"

Das heißt, dass im ersten Akt die Tochter ihre Familie mit ihrem Übertritt zum Islam überrascht?

Genau. Es beginnt damit, dass Wanda, die Hauptfigur, ihren Geburtstag feiert. Bei der Gelegenheit eröffnet ihre Tochter, dass sie online zum Islam übergetreten ist. So beginnt es. Die Familie versucht – genau wie auch im Film – auf verschiedene Arten damit umzugehen. Was mir wieder genauso wichtig ist wie im Film: Es geht mir überhaupt nicht um Religionen. Es geht mir um die feministische Debatte darum, was das Kopftuch bedeutet – nämlich die Verhüllung der „sexuellen Reize“ von Mädchen und Frauen. Es bedeutet, dass zwischen "ehrbaren“ und “nicht ehrbaren“ Frauen unterschieden wird. Wenn wir das als Gesellschaft ablehnen, müssen wir uns dazu verhalten – egal, ob wir religiös sind oder nicht.



Haben Sie in Hinblick auf Religion nicht Sorge, persönliche Gefühle von Menschen zu verletzen?

Mir ist wichtig, das auseinander zu halten: Ich möchte das Kopftuch kritisieren, aber gleichzeitig betonen, dass natürlich innerhalb einer Demokratie alle aufsetzen können, was sie wollen. Als Gesellschaft müssen wir diskutieren, warum Kopftücher getragen werden – wenn es in staatlichen Schulen und auf den Straßen passiert. Mein Credo lautet: Kinder- und Frauenschutzrechte kommen vor Religionsrechten. Mir als Atheistin und Feministin sind Religionen wurscht. Wenn ich als Filmemacherin eine Komödie darüber mache, muss ich mich von rassistischen, islamfeindlichen oder rechten Positionen abgrenzen, um klar zu machen, von welcher Position heraus ich erzähle. In einer Komödie, so wie ich sie verstehe, ist es wichtig, alle Positionen und alle Perspektiven vorkommen zu lassen und sich in keine Richtung zu fürchten. Immer, wenn ich überlege: Kann ich das machen? Dann denke ich an Monty Pythons „Das Leben des Brian“ und sage: Okay, ich mach es. Man kann Komödien nur machen, wenn man wirklich die Finger in die Wunde legt und sich nicht dauernd überlegt: Wer könnte beleidigt sein? Ich bin auch beleidigt, wenn im Kino sexistische Witze gemacht werden. Aber ich halte es aus. Mag sein, dass religiöse Menschen beleidigt sind, wenn ich Witze über Religionen mache, die ihnen nicht angenehm sind. Aber auch sie werden es aushalten.

Woher nehmen Sie den Stoff für Ihre Komödien?

Ich erzähle in meinen Komödien worüber ich mich auskenne: Ich erzähle eine Hauptfigur, die die Mutter von pubertierenden Töchtern ist. Das kenne ich – und das finde ich lustig. Ich erzähle über eine Patchwork-Situation – das kenne ich ebenfalls und finde sie lustig. Ich erzähle über Leute, die sich gegenüber ihrer Umwelt sehr achtsam verhalten und darüber, wie schwierig das manchmal werden kann, wenn die Realität reingrätscht. Gleichzeitig mache ich eine Komödie, die immer eine ganz klare Haltung hat und die zeigt, wo ich stehe. Wenn es also einen Satz gibt wie: „Die radikal Religiösen und die Rechten haben das gleiche Frauenbild“, dann wird klar von welcher Seite aus ich erzähle. Übrigens: Alles das, was ich auf die Bühne stelle, gibt es wirklich. Man kann sich nichts Verrücktes ausdenken, was im Leben nicht noch viel verrückter wäre.

In den Filmen spielen Komödienspezialisten wie Caroline Peters oder Simon Schwarz die Hauptrollen. Wie war es, mit einem Theaterensemble zu proben?

Ich habe bei den Theaterproben, wie auch beim Film, versucht, die Dinge, die sich bei den Proben ergeben, einzubauen. Teilweise habe ich auch Passagen auf das Theater-Ensemble zugeschnitten. Theater und Film ist einfach etwas ganz anderes, gerade das finde ich aber spannend, auch für Menschen, die die Filme schon gesehen haben.