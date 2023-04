"Europe, we need to talk" - Crossing Europe will reden

"Europe, we need to talk" - die 20. Ausgabe des Linzer Filmfestivals Crossing Europe von 26. April bis 1. Mai steht im Zeichen geopolitischer Verwerfungen, √ľber die man reden will. Ein thematischer Schwerpunkt ist der Krieg. Das nach Viennale und Diagonale drittgr√∂√üte Filmfestival √Ėsterreichs zeigt 139 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 45 L√§ndern, darunter 18 Weltpremieren, zudem gibt es heuer wieder mehr Rahmenprogramm und Talkformate mit 120 Filmg√§sten.

Auch organisatorisch kehrt man wieder in die Zeit vor der Pandemie zur√ľck - ohne Coronama√ünahmen. Geblieben sind aber die neben Moviemento/Kulturquartier und City-Kino zus√§tzliche Location im Central an der Landstra√üe sowie die Streaming-Schiene. Auch das Online-Ticketing hat in der Pandemie einen Entwicklungsschub erfahren, wovon man jetzt profitiert. Insgesamt werden sechs S√§le mit 153 Filmvorf√ľhrungen bespielt.

Das Programm, das die Festivalleiterinnen Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler am Donnerstag in Linz präsentierten, steht unter der Prämisse junges europäisches Kino zu entdecken. "Die grundlegende Festival-DNA bleibt auch in diesem Jahr erhalten", so Gebetsroither. In den vier Wettbewerbssektionen Fiction, Documentary, YAAAS! (Jugendschiene) und Local Artists werden Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt rund 26.500 Euro vergeben, hinzu kommen 3.000 Euro des New Vision Awards des von Crossing Europe 2017 initiierten Festivalnetzwerks MIOB (Moving Images - Open Borders). Stolz ist man auf den hohen Frauenanteil: "53 Prozent der Filme im Programm wurden von Frauen mitinszeniert", rechnete Riedler vor.

Es ist die 20. Festivalausgabe - als kleinen Blick zur√ľck gibt es am 20. April ein Kick-off beim Kunstmuseum Lentos. Der allererste Er√∂ffnungsfilm des Festivals - "√úber eine Stra√üe/About a street" von Edith Stauber und Michaela Mair aus dem Jahr 2004 - ist dort unter freiem Himmel zu sehen. Die Jugendschiene YAAAS! gibt jungen Filmemacherinnen und -machern Gelegenheit, dem Publikum Einblicke in ihre Arbeit gew√§hren.

F√ľr Partystimmung w√§hrend des Festivals sorgt die Nightline am OK-Deck mit Live-Acts wie Kimyan Law und DJs wie Mischa Beton. Tribute-Gast ist heuer keine Regisseurin oder Produzentin, sondern eine Schauspielerin: Angeliki Papoulia war durch die Jahre immer wieder bei Crossing Europe auf der Leinwand zu sehen und "z√§hlt zu den kompromisslosesten Schauspielerinnen des europ√§ischen Autorenkinos", beschreibt Gebetsroither die K√ľnstlerin, die parallel auch am Theater aktiv ist.

Wer keine Karten f√ľrs Kino mehr bekommt oder verhindert ist, kann wieder zuhause mitschauen. Crossing Europe @home bietet Festivalfilme auf Kino-VOD-Club (1. bis 31. Mai), filmfriend (seit 4. April), Flimmit (ab 26. April) und im √ĖBB-Railnet (1. Mai bis 30. Juni).

(S E R V I C E - Crossing Europe Filmfestival in Linz, 26. April bis 1. Mai, Mehr Infos und Programm unter http://www.crossingeurope.at)