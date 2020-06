Als Tourist in Waterloo

Balkan

Berühmt ist der Ausspruch Metternichs, derbeginne bereits am. Dass sichgerade zur Zeit des Kongresses als politische Macht etablieren konnte, veranlassteErzherzog Johann 1815 zur Frage: "drängt nach Westen – darf das sein?"

Die Schau jedenfalls bejaht dies und bezieht auch russische Kunst mit ein.

Zweieinhalb Jahre haben die Kuratoren Sabine Grabner und Werner Telesko, die auch als Herausgeber des begleitenden Katalogs fungieren, an der Ausstellung gearbeitet. Man habe die Schau auch als sinnliches Erlebnis anlegen wollen, sagt Grabner. Dass dies nur annäherungsweise gelungen ist, hat möglicherweise mit der historischen Problemstellung per se zu tun: Geschichte sei "an sich schwer vermittelbar", sagt Telesko.

Und so ist die ambitionierte Ausstellung doch etwas technisch geraten. Trotz zeitgenössischer Musik (samt eigenhändiger Abschrift von Beethovens Eroica), prächtiger Porträts und allerlei kunstgewerblicher Ausstellungsstücke wie hochwertigem Hausrat ( Porzellan, Möbel und Kandelaber, vieles davon aus Familienbesitz) oder Kleidern (samt Kaschmirschal – damals das Modeaccessoire). Und nur mit Hintergrundinformation und dem empfehlenswerten Katalog wirklich zu genießen. Wer die 45 Euro dafür nicht ausgeben möchte: Es gibt auch einen handlichen Flyer, der die Besucher durch die Ausstellungsräume begleitet.

Dass die Schau über dieses große Friedensprojekt vor zweihundert Jahren mit einem Verweis auf die Gegenwart – u. a. mit Bildern aus Camp David – endet, ist bemüht, angesichts der heutigen Weltlage aber letztlich ein trauriger Hinweis auf das Scheitern der Weltpolitik.