Das EU-Songbook erscheint unter Beteiligung von 100 Musikorganisationen und nach öffentlichen Abstimmungen von rund 87.000 Bürgerinnen und Bürgern aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten . Die Lieder werden sowohl in den Originalsprachen als auch in singbarem "europäischem Englisch" als gedrucktes Buch und als kostenlose App präsentiert.

Auswahl für Österreich

2015 standen in Österreich in sechs Kategorien insgesamt 48 Lieder zur Wahl. Die österreichische Vorauswahl erfolgte durch Studenten und Lehrende von sechs heimischen Musikhochschulen und Chören. Ins Buch schafften es letztlich in der Kategorie "Liebeslied" Hubert von Goiserns "Weit, weit weg". Selbiger schrieb auch den gesellschaftskritischen Hit "Brenna tuat's guat", der Österreich in der Kategorie "Freiheit und Frieden" repräsentiert.

Bei den Liedern über "Natur & Jahreszeiten" machte das Kärntner Volkslied "In die Berg bin i gern" das Rennen, während "Kein schöner Land in dieser Zeit" die Sparte "Volkslied" für sich entschied. Im Feld "Glauben und Spiritualität" setzte sich das Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" durch, während die Kategorie "Kinderlieder" von "Heidschi Bumbeidschi" repräsentiert wird.

