"Es war eine dunkle Zeit": Elektropop-Helden Chvrches sind zurück

Daher sei es kein Zufall, dass sich Mayberry nun mit dem Kosmos Horrorfilm beschäftigte, „weil es ein Raum ist, um über Angst zu sprechen, an die Sterblichkeit, das ewige Laufen zu erinnern. Ich denke, besonders Frauen wissen, wie es sich anfühlt, beobachtet zu werden, sich gejagt und unsicher zu fühlen.“ Darum geht es auch in US-Slasherfilmen, aus denen sie das Motiv des „Final Girl“ gezogen hat. Jenes Mädchen, das am Ende noch übrig ist.

Der Albumtitel „Screen Violence“ hat noch einen anderen Hintergrund. Ursprünglich sollte die Band so heißen, im Jahr 2011, als die Zusammenarbeit des Trios begann. Ein Jahrzehnt später, in einer Zeit, in der Bedrohungen ständig anwesend sind und sehr real erscheinen, haben Chvrches den Begriff wiederbelebt. Es geht auch um die Omnipräsenz von Bildschirmen, nicht erst seit der Corona-Krise.