„Es geht eine Träne auf Reisen“: Salvatore Adamo ist 80

Viele Genesungswünsche

„Der Wunsch, euch so schnell wie möglich wiederzusehen, hatte mich ein wenig zu optimistisch gemacht. Ich brauche noch Ruhe“, schrieb Adamo am Dienstag in einem auf seiner Facebookseite geposteten handgeschriebenen Brief. Sein Gesundheitsproblem lasse sich behandeln und heilen, aber mit Zeit und Ruhe. „Man kann die Natur nicht drängen.“ Er tue alles, um wieder in Form zu kommen.