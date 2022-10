Die Fehltritte und Seitensprünge des früheren belgischen Königspaares

Albert und Paola finden wieder zusammen – die Scheidung wird abgeblasen. Doch es folgt der Tragödie nächster Teil: 1999 erfahren die Belgier durch die Bio des 18-jährigen Reporters Mario Dannehls, dass ihr König eine nicht eheliche Tochter hat. Nach jahrelangem Kampf um Anerkennung hat Albert die Frau, Delphine Boël (heute 54), endlich anerkannt. Delphine und ihre Kinder Joséphine und Oscar O’Hare werden Königliche Hoheiten. Der Mutter steht ein Prinzessinnentitel zu, sie nimmt den Namen des Vaters an: von Sachsen-Coburg-Gotha.

Just zur Hochzeit von Prinz Laurent in Belgien (59) am 12. April 2003 taucht die Behauptung auf, der Prinz sei gar nicht der leibliche Sohn von König Albert, sondern das Ergebnis eines Seitensprunges von Paola. Schon Jahre zuvor hattet sich die Weltöffentlichkeit gewundert, dass der Schlagersänger Salvatore Adamo (78) der späteren Königin mit dem Hit "Dolce Paola" ein Liebeslied widmete. Das Getuschel der Hofschranzen wird die zerbrechlichen Ehen von heute auch in die Zukunft begleiten.