Erwin Wurms "Fastenpullover" - ein Medien-Coup im Stephansdom

Eine Terminkollision sei dafür verantwortlich, dass das Fastentuch im Wiener Stephansdom nicht erst am Aschermittwoch, sondern eine knappe Woche davor präsentiert werde, erklärte Dompfarrer Toni Faber bei einem Pressetermin am Donnerstag. Die Einweihung des Kunstprojektes, das dem Künstler Erwin Wurm eine spektakuläre Werkpräsentation in der wichtigsten Kirche des Landes beschert, fiel also just auf den Tag des Opernballs und mitten in die Faschingszeit. Daher muss die Frage erlaubt sein, ob die Kunstaktion, wie von Faber intendiert, allein als vorösterliche Besinnung verstanden werden muss - oder ob sie auch als ein Akt karnevalesker Maskerade gelten darf.

Die Verkleidung des Hochaltars, die bei Wurm die Form eines riesigen, rund 80 m² großen Pullovers in der für Fastentücher üblichen Farbe violett annimmt, soll traditionsgemäß die Sinne für das österliche Mysterium der Auferstehung schärfen. Es sei "auch ein Verzicht des Sehens", wie Faber betonte - historisch gilt der Bilderverzicht auch als ein Akt der Demut vor dem Unsagbaren und als Aufforderung zur Besinnung auf den Kern des Glaubens.