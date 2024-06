Erlend Øye & La Comitiva: Nach der Pasta gibt es Limoncello und Musik

Leben am Meer

In Sizilien habe er eine Kultur vorgefunden, in der das Essen bzw. das Essen in Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert hat: „Ich hatte davor zehn Jahre lang die Welt bereist und mir wurde klar, dass ich fast überall besser gegessen habe als in Norwegen“, sagt Øye. Aber er liebe auch die Nähe zum Meer, das einfache Leben am Land, die tropischen Nächte, die für ihn sehr schöne italienische Sprache – und die Olivenbäume in seinem Garten, aus denen er jedes Jahr Olivenöl macht.

Der Norweger macht in Sizilien aber nicht nur einen auf Hobby-Olivenbauer, sondern auch weiterhin Musik. Dafür holte er sich Verstärkung aus der Region: Marco Costello spielt Gitarre, Luigi Orofino das brasilianische Samba-Instrument Cavaquinho und Stefano Ortisi Guitarrón. Das rund um Erlend Øye musizierende, singende und schmachtende Trio nennt er La Comitiva, ein veralteter Ausdruck für Ragazzi, also Freunde, mit denen man gerne zusammen abhängt. Laut dem Norweger laufen die Männerabende dann meistens so ab: „Wir gehen zusammen einkaufen, bereiten das Essen zu, reden, essen, reden noch mehr. Und nach der Nachspeise inklusive Limoncello werden die Instrumente geholt.“ Danach wird bis in die Morgenstunden musiziert.

Solche Abende waren dann auch der Grundstein für das nun vorliegende Album, das nach Sonne, Meer, Zitronen, Campari Sprizz und Leichtigkeit klingt. Das war auch das Ziel: „So viel Musik ist heutzutage so schwer, so dramatisch. TV-Serien sind voller Gewalt. Ich sehe meine Mission darin, die Menschen an die Schönheit und das Abenteuer zu erinnern, die das Leben bieten kann – wenn man danach sucht. Wir, die das Glück haben, unser Leben in Zeiten des Friedens zu leben, müssen wissen, dass es nicht immer so war. Und es könnte wieder verschwinden. Also lasst uns schöne Dinge schaffen und unsere Tage in Gesellschaft anderer Menschen verbringen“, sagt Erlend Øye. Diese gute Laune zieht sich durch die dreizehn Songs auf „La Comitiva“.