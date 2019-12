Erl: "Ein realistischer Blick auf ein neues Festival"

Spielt Gustav Kuhn dabei noch irgendeine Rolle? Nein, diese Ära ist vorbei, es gibt auch keinen Kontakt mehr und ich will eigentlich dazu auch nichts mehr sagen. Unser Blick gilt der Zukunft, mit einem realistischen Blick auf ein neues Festival.

Zur Aufarbeitung der Ära Kuhn haben Sie eine Ombudsfrau engagiert.

Ja, aber da gibt es jetzt auch nicht wirklich mehr etwas Neues. Wir schauen genau, dass das Festival ganz sauber aufgestellt ist, dass alle Verträge passen.

Welche personellen Pläne haben Sie für den Neustart?

Wir gehen den Neustart in Ruhe und ohne Druck an. Es werden jetzt unterschiedliche Dirigenten hier auftreten, denn ich will in spätestens zwei Jahren die Chefstelle neu besetzen. Dann will ich das Sängerniveau heben. Ich habe weltweit viele Kontakte, die ich nutzen kann. Es sollen junge Talente, die sich aber schon bewiesen haben, hier auftreten, die auch finanzierbar sind, denn wir haben strenge Gagenbeschränkungen. Da will ich als Steigbügelhalter fungieren. Vom sehr guten Orchester ist der Stamm geblieben, den wir auch behalten wollen.