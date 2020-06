Erich Hackl: Gegen die "Ich-Ich-Ich-Literatur"

Erich Hackl gehört seit " Auroras Anlass" (1987) zu den großen Erzählern Österreichs. Romane wie "Abschied von Sidonie" sind wahre Geschichten über Vertriebene und Vergessene. Hackl ist feinfühliger Chronist, unermüdlicher Kämpfer für das Bewusstsein für Zeitgeschichte und literarischer Übersetzer aus dem Spanischen.

KURIER: "Eines Tages sah sich Aurora Rodríguez veranlasst, ihre Tochter zu töten." Der erste Satz ihres ersten Romans. Können Sie sich erinnern, wie Sie ihn geschrieben haben?

Erich Hackl: Nein, das ist zu lange her.

Ihre Bücher sind mittlerweile Schullektüre. Hat man da als Schriftsteller das Gefühl, man hat "es" geschafft?

Im literarischen Betrieb weniger. Da wird "Schullektüre" als Vorwurf verstanden, als didaktisch bemühte und somit zweitklassige Literatur. Was mich außerdem am Anfang misstrauisch gemacht hat, war der Gedanke daran, dass ein schlechter Lehrer die Lektüre auch verderben kann. Ich konnte jahrelang nicht Zweig lesen, weil wir in der Schule von einem autoritären Lehrer ein ganzes Jahr mit den "Sternstunden der Menschheit" traktiert wurden.

Sie waren ja selbst einige Zeit Lehrer. Hätten Sie sich vorstellen können, das zu bleiben?

Durchaus. Das Unterrichten war mir ein Anliegen. Aber dann habe ich die beiden Tätigkeiten nicht mehr unter einen Hut gebracht. Schreiben wie Unterrichten, das sind Berufe, die einen nie loslassen. Dazu kommt, dass ich wegen des dokumentarischen Gehalts meiner Erzählungen viel Zeit brauche. Oft abwesend bin.

Alle Ihre Bücher haben einen realen Kern. Wie finden Sie Ihre Themen?

Durch mein Interesse an der Zeitgeschichte. Ich habe mit 17 angefangen, eine Geschichte aus dem Widerstand gegen das Naziregime zu recherchieren, und dabei einen Überlebenden in Steyr kennengelernt, Franz Draber, der zufällig Nachbar von Sidonie Adlersburgs Ziehbruder war. So bin ich auf deren Geschichte ("Abschied von Sidonie", Anm.) gestoßen. Es gibt Fäden, die sich von einer Geschichte zur anderen ziehen.

Wie groß ist der künstlerische Spielraum im Korsett der Faktentreue?

Sehr klein, weil ich mir das Erfinden versagen muss. Nur da, wo es keine Fakten gibt, darf ich behutsam meine Fantasie einsetzen. Erfinden ist Freiheit, in meinem Fall aber auch Not. Umgekehrt stoße ich durch die Recherchen auf Dinge, die mir gar nicht einfallen würden. Weil sie so ungewöhnlich sind, unvorstellbar eigentlich.

Mit Ihrem 2013 erschienenen Buch über Ihre Mutter ("Dieses Buch gehört meiner Mutter", Anm.) haben Sie Ihr bisher persönlichstes geschrieben.

Ja, aber die Arbeitsweise war nicht anders als sonst. Ich habe auch mit meinen Eltern Interviews geführt, wie ich das immer mache.

Sie haben die ersten Interviews vor vierzig Jahren geführt.

Ich habe früh zu schreiben begonnen, und wenn man jung ist: worüber schreibt man dann? Über das, was man kennt: Kleinstadt, Schule, Freunde, Verwandte. Dass ich diese Familiengeschichte erst so spät aufgeschrieben habe, ist wohl auf mein Unvermögen zurückzuführen, die angemessene Darstellungsweise zu finden.