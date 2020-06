Er wollte den Menschen mit seiner Musik Freude machen

Marie Gutheil-Schoder

Anton Kolig

Eine Ausstellung, die man sich erlesen und erhören muss (es gibt hinreißende Tonbeispiele), die dennoch auch optisch (neben vielen Fotografien und Partituren) einiges zu bieten hat. So ist etwa die erste silberne Rose, die Octavian seiner Sophie 1911 an der Wiener Hofoper überreichte , zu sehen. Dazu kommen historische Kostüme; auch ein Ölgemälde der Sängerinals Frau Potiphar in dem Ballett "Josephs Legende" vondarf nicht fehlen. Selbstverständlich begegnet man indirekt auch legendären Sängerinnen wie etwa einerMaria Jeritza. Und in einem Interview spricht Strauss-Enkel Christian über seinen Großvater.

Zur Schau gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm – von Lesungen des "Rosenkavalier" bis zu einer Meisterklasse für Liedgesang mit Christa Ludwig. Auch eine Sonderbriefmarke ist erschienen. Der sehr informative Katalog ( Residenz Verlag, 34,90 Euro) gewährt weitere Einblicke in das Leben und Wirken von Strauss.

INFO: www.theatermuseum.at