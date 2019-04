Er malte das 20. Jahrhundert: Kokoschka im Leopold Museum

Ein „Migrant“ wurde Kokoschka zunächst aus freien Stücken, als er in Dresden eine Professur übernahm, Reisen durch Europa unternahm und sich 1934 in Prag niederließ. Die politisch motivierten Schmähungen, die ihn seit dem Frühwerk begleiteten, gipfelten aber 1937 in der Präsentation von Kokoschka-Werken in der NS-Propagandaschau „Entartete Kunst“. Als der Künstler 1938 nach London übersiedelte, war es eine Flucht in letzter Minute.