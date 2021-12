Ende Lockdown: Staatsoper verkündet Wiedereröffnung am 13. Dezember

Am Dienstagabend teilte die Wiener Staatsoper per Mail mit: "Wir freuen uns sehr, Ihnen heute eine wirklich gute Nachricht übermitteln zu können: Wie am Nachmittag seitens Politik angekündigt, dürfen wir unseren Spielbetrieb am 13. Dezember wieder aufnehmen!"

Eigentlich stünde am Montag die letzte Aufführung einer „Don Pasquale“-Serie auf dem Programm. Aber der Aufwand einer Wiederaufnahme für nur einen einzigen Abend wäre nicht zu realisieren gewesen. Direktor Bogdan Roščić lässt daher eine zusätzliche Vorstellung der Neuproduktion von "Don Giovanni" spielen.

Die Staatsoper geht derzeit davon aus, dass - wie vor dem Lockdown - die 2G-Plus-Regel gilt, also geimpft oder genesen sowie die Vorlage eines gültigen, negativen PCR-Tests, nicht älter als 48 Stunden.