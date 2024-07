"Diana" und "Marvel"-Star Emma Corrin: "Ich wäre gerne unsichtbar"

KURIER: Wie war Ihre Reaktion, als man Sie fragte, ob sie als Cassandra Nova Teil des Marvel-Universums werden wollen und wie haben Sie sich dieser Rolle angenähert?

Emma Corrin: Es war Ryan Reynolds, der mich dem Regisseur Shawn Levy vorgeschlagen hat. Die beiden kennen sich gut, weil sie schon in einigen Filmen zusammengearbeitet haben. Und Ryan ist ja auch Co-Produzent von „Deadpool & Wolverine“. Ich habe mich sehr über dieses Angebot gefreut, weil es für mich das erste Mal ist, dass ich in so einem aufwendigen Fantasy-Abenteuer dabei sein konnte. Vor allem Ryan wollte von Anfang an, dass ich meine Cassandra menschlicher anlege als die üblichen Marvel-Charaktere. Mir hat vor allem Spaß gemacht, dass sie auch in den Dialogen sehr schlagfertig ist und nicht nur mit ihren magischen Körperkräften.

Für Sie ist dieser Film in mehrfacher Hinsicht ein neues Terrain – Sie haben bisher in eher realistischen Filmen gespielt. Gab es eine Zeit, in der Sie dachten: wo bin ich da hineingeraten?

Anfangs war es tatsächlich etwas irritierend, so viele Szenen vor grünen Wänden zu spielen, weil die Spezialeffekte erst später eingefügt wurden. Ich konnte da nur ahnen, in welcher Fantasiewelt ich da agiere. Was die Pointen einer Comic-Comedy betrifft, so ist der Unterschied zu einer klassischen Komödie nur marginal. Dort wie da muss ein Witz zünden, sonst funkt der Humor der Geschichte nicht. Ryan ist ein Meister in diesem Fach. Er liebt subversive Komik, die aber nie verletzend ist, weil er sich immer nur selbst auf die Schaufel nimmt.