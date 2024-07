„Deadpool ist viel interessanter als all die Superhero-Typen“

KURIER: Nach der ersten Fortsetzung von „Deadpool“ sagten Sie: „Ich sehe keinen dritten Teil, denn er ist eine Riesenpersönlichkeit, der sich nun endlich ein wenig selbst gefunden hat und glücklich ist. Man müsste ihm alles wegnehmen, ihn mit dem Rücken zur Wand stellen. Denn er ist witziger, je mehr Schmerz er erleidet.“ Wieso haben Sie Ihre Meinung geändert?

Ryan Reynolds: Wegen Hugh Jackman. Und weil ich wieder einen Film mit meinen besten Freunden drehen konnte. Das Glück hat man nicht oft. Die Zusammenarbeit mit Regisseur Shawn Levy ist großartig. Und dazu kommt natürlich, dass ich eine große Leidenschaft für die Figur habe.

Wie würden Sie denn Deadpool beschreiben?

Ein Loser. Ein Idiot, der nicht mit guten Eigenschaften geboren wurde, aber danach strebt, ein anständiger Mensch zu werden. Das ist doch viel interessanter als all diese perfekten Superhero-Typen, die es sonst gibt. Von denen haben wir ohnehin genug.

Kann sich der private Ryan Reynolds mit der Figur identifizieren?

Es gibt eine Hassliebe. Deadpool ist in vieler Hinsicht das Gegenteil von mir. Abgesehen von der Liebe zu Schimpfworten. Die Figur ist laut und furchtlos. Ich war immer ein scheuer Mensch. Um Emotionen und Verletzlichkeit zu zeigen, bedarf es großen Mutes. Das habe ich möglicherweise durch Deadpool gelernt. Inzwischen sind die Grenzen zwischen uns verschwommen. Ich habe die Tendenz, in mir einen Knopf zu drücken – und die Folge ist ein ätzender, scharfer Witz. Und ich hatte Glück, weil ich in einer Familie mit drei älteren Brüdern aufgewachsen bin: Ich musste mich mehr auf meinen Mund verlassen können als auf meine Fäuste. Also habe ich diese bestimmten Aspekte meiner Persönlichkeit kultiviert, die ich eben nach Belieben ein- und ausschalten kann. Und in Interviews wie diesem versuche ich, es unter Kontrolle zu halten und die Fragen normal zu beantworten. Aber wenn ich das große, rote Ganzkörperkondom anziehe, dann geht’s los ...

Wie spielt man in so etwas?

Ja, ich stecke in einem Trikot. Das Ding ist von Kopf bis Fuß ein Teil. Ich war wirklich dankbar, dass ich Produzent des Films war, denn so konnte ich Dinge durchsetzen, die ich normalerweise als Schauspieler nicht tun könnte. Ich konnte mit ein kleines Kamerateam schnappen und zwei Tage lang nur Forschung und Entwicklung betreiben. Ich habe buchstäblich wie ein Verrückter verbracht, bin im Raum immer wieder von den Wänden abgeprallt, nur um zu sehen, wie der Anzug aus jedem Winkel aussieht – und wie viel Emotionen man da rausholen kann. Wir waren überrascht, dass es kein Problem war.