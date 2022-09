Ryan Reynolds unterzieht sich "lebensrettender" Operation

Bei dem kanadisch-US-amerikanischen Schauspieler Ryan Reynolds wurde im Zuge einer Koloskopie ein Polyp im Dickdarm entdeckt. In einem Video auf YouTube erzählt der 45-Jährige von der Vorsorgeuntersuchung und einem darauffolgenden Eingriff, um das Verfahren der Darmspiegelung zu entstigmatisieren. Die Koloskopie gilt als die wichtigste medizinische Untersuchung zur Früherkennung von Darmkrebs.

Ryan Reynolds: Lebensgefährlicher Darm-Polyp entfernt

Zusammen mit dem Co-Vorsitzendendes Wrexham-Fußballklubs, Rob McElhenney, beschloss der "Deadpool"-Star in Kooperation mit Lead From Behind - einer Organisation zur Aufklärung über Dickdarmkrebs - Menschen und insbesondere Männer dazu zu ermutigen, sich zu gegebener Zeit einer Darmspiegelung zu unterziehen. In einem Video, das am Dienstag auf Reynolds Seite hochgeladen wurde, erklärte der Schauspieler: "Es ist ein einfacher Schritt, der im Wortsinn euer Leben retten kann."

Mit der Aktion wollte der Schauspieler eigentlich nur für Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchungen werben. Damit hat er sich aber, ohne es zu ahnen, selbst "potenziell das Leben gerettet".