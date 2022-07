Emilio Sakraya mit neuem Album "1996"

Emilio Sakraya scheint das mit dem Erwachsenwerden ganz gut hinzubekommen: Die Verwandlung vom süßen Kinderstar zum ernst zunehmenden Schauspieler hat der 26-Jährige ohne größeren Skandale und (mentale) Schäden überstanden. Die Zeiten, in denen er als Tarik Schmüll in der Kinderfilm-Reihe „Bibi & Tina“ Teenie-Herzen höherschlagen ließ, sind vorbei. Spätestens seit seinem Auftritt in der Serie „4 Blocks“ streifte er das Image als Kinderstar ab. Zuletzt überzeugte Sakraya (auch die ROMY-Jury) mit seinen Auftritten im Til-Schweiger-Film „Die Rettung der uns bekannten Welt“ oder in der Amazon-Prime-Video-Produktion „One Night Off“.

Im Herbst, genauer gesagt ab 27. Oktober, kann man dem Schauspieler in den heimischen Kinos dabei zusehen, wie er den zwielichtigen deutschen Rapper und Unternehmer Xatar verkörpert (samt Glatze und Testosteronüberschuss). Die Figur des Rappers hat er aber nicht nur im Film ganz gut drauf, sondern auch im echten Leben als Musiker. Dass er es mit dem Musikmachen ziemlich ernst meint, konnte man bereits auf seinem Debütalbum „Roter Sand“ (2020) nachhören. Nun legte er mit „1996“ nach.

War das erste Album noch von melancholischen, nachdenklichen Zwischentönen durchzogen, fällt das Zweitwerk unbekümmerter aus. „Ich wollte auf dieser Platte positiver, tanzbarer sein. Ich habe es immer ,die Happy-Platte’ genannt und wollte einfach, dass das alles mehr Spaß macht und die Leute einfach zu meiner Musik tanzen können“, sagt Sakraya im Gespräch.