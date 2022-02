ROMY 2022: Emilio Sakraya, nominiert in der Kategorie Entdeckung männlich

Emilio Sakraya spielt große Rollen, die vor Energie und Präsenz nur so platzen. Er

besitzt ein großes Talent für Authentizität und Wandlungsfähigkeit, die er sehr stark

einsetzt. Egal, ob es im Till Schweiger Film „Die Rettung der uns bekannten Welt“ oder

im ersten deutschen Amazon Film „One Night Off“ ist. In „One Night Off“ spielt Emilio

einen jungen Vater, der seine erste Vater-Kind-Nacht in einem Club verbringt, bevor

dieser schließt. Ob das so eine gute Idee ist...? Neben der Schauspielerei liegen dem

jungen Berliner Sport und die Musik sehr am Herzen. Er singt und führt bei Musikvideos

auch Regie. (Markus Freistätter)