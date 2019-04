Elyas M'Barek: „Ich wollte einmal keine Komödie machen“

Elyas M’Barek ist einer der wenigen deutschen Superstars am Schauspielhimmel. Was er anfasst, verwandelt sich an den Kinokassen zu Gold. Vor allem, seit er als Zeki Müller in „Fack ju Göhte“ eine Klasse unterrichtete, hat sich seine Fangemeinde ins Unermessliche gesteigert. Nun wollen alle bei ihm die Schulbank drücken.

Elyas M’Barek, geborener Münchner und Sohn einer Österreicherin und eines Tunesiers, ist in erster Linie auf Komödien abonniert. Bereits in der Serie „Türkisch für Anfänger“ herrschte der leichte Tonfall, in „Doctor’s Diary“ gab er sogar einen Arzt mit lustigem Wiener Akzent. Die „Göhte“-Trilogie, in der M’Barek renitente Schüler mit derbem Spruch im Zaum hält, katapultierte den heute 36-Jährigen endgültig in den Star-Himmel.

In seinem neuesten Film „Der Fall Collini“ (derzeit im Kino) – nach einer Vorlage von Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach – ist Schluss mit lustig. M’Barek spielt eine ungewohnte, sehr ernsthafte Rolle: Als Junganwalt soll er Fabrizio Collini ( Franco Nero) verteidigen, der einen deutschen Großindustriellen erschossen hat und keine Motive angeben will. Erst nach und nach entdeckt der Jurist ein skandalöses Gesetz in der deutschen Justiz-Geschichte.