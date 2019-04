Filmkritik zu "Der Fall Collini": Eine Frage des (Vor-)Urteils

Mit diesem hat M’Barek als unerfahrener Junganwalt Caspar Leinen aber nur am Rande zu kämpfen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, einen offensichtlichen Mörder – Fabrizio Collini – zu verteidigen. Dieser betrat am helllichten Tag eine Hotelsuite in Berlin und erschoss aus nächster Nähe den deutschen Großindustriellen Hans Meyer. Nach vollbrachter Tat sitzt Collini – Ex-„Django“ Franco Nero mit rotgeränderten Augen – in Haft, schweigt verbissen und will seinem Anwalt partout nicht verraten, aus welchem Motiv er den Mord begangen hat. Was seine Verteidigung nicht leichter macht.

Fans von Schirachs Prosa bewundern seine nüchterne Sprache und seinen schnörkellosen Stil – eine Kunst, die der sichtlich im TV geschulte Regisseur Marco Kreuzpaintner nicht beherrscht.

Seine aufgeblasenen, fernsehaffinen Bilder sind auf Hochglanz poliert, überdeutlich und mit Gusto fürs Grandiose (Helikopter-Kameraflug über die Toskana) schwerfällig aneinandergereiht. Langatmige Rückblenden unterbrechen den ohnehin schon zähen Fluss einer überkonstruierten Handlung unnötig und lassen keinen dramaturgischen Rhythmus aufkommen. Jede Gefühlsregung bekommt musikalische Verstärkung und kippt wahlweise ins Bombastische oder Sentimentale.