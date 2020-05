Elfriede Ott: Das Ende einer Ära

Elfriede Ott bekam ein neues Knie, doch damit war’s nicht getan, es folgte eine zweite Operation. „Die Ärzte sagten immer, es wird besser, aber es wurde nicht besser.“ Die Ott spielte dennoch weiter, schleppte sich von einer Vorstellung zur anderen, ihre Auftritte wurden so verändert, dass sie mehr sitzen durfte als gehen oder stehen zu müssen. In der musikalischen Collage „Eh wurscht“ stand sie am 9. Jänner 2011 zum letzten Mal auf der Bühne des Theaters in der Josefstadt, „da hatte ich schon Angst vor den paar Stufen, die zur Bühne hinunterführen.“ (Runterscrollen um weiterzulesen)

Andere hätten vielleicht gesagt: Ich habe in meinem Leben so viel gespielt – ich geh jetzt in Pension. Nicht so die Ott, die in wenigen Wochen ihren 88. Geburtstag feiert: „Wir Schauspieler sind anders“, sagt sie. Und so trat sie noch im Vorjahr bei den von ihr geleiteten Nestroy-Spielen auf Burg Liechtenstein in der Posse „Umsonst“ auf, wieder mehr sitzend als in Bewegung. Am 19. August 2012 war die letzte Vorstellung.