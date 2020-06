Elfriede Ott: Abschied von der Josefstadt

Elfriede Ott beendet nach einer Knieoperation ihr Engagement am Theater in der Josefstadt im Juni mit der letzten Reprise der Revue "Eh wurscht", so News. Bei den von ihr gegründeten Nestroy-Festspielen auf Burg Liechtenstein, die heuer mit der Posse "Umsonst" ihr 30-Jahr-Jubiläum feiern, werde sie von der Fürstlich-Liechtenstein’schen Verwaltung im August "hinausgeschmissen", sagt die 86-Jährige.

Nun werde sie im Park von Maria Enzersdorf wieder von vorn beginnen, "ganz arm und vor 200 statt vor mehr als 500 Zuschauern. Ich bin eine Kämpferin."