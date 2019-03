"Electric Spring": Gratisfestival im MQ bietet heuer verstärkt Hip-Hop an

Zum fünften Mal geht am 25. und 26. April das elektronische Musikfestival "Electric Spring" im Wiener Museumsquartier über die Bühne. Bei der diesjährigen Ausgabe, die von Dalia Ahmed kuratiert wird, sind Auftritte der Rapperin Keke, der Artpop-Gruppe Euroteuro oder von den Electropoppern Kids n Cats zu erleben. Das Motto lautet heuer "What the People Want".

Die Auftaktkonzerte finden an beiden Tagen im Haupthof des MQ statt. Ahmed, die als DJ, Journalistin und Radiomoderatorin tätig ist, will mit ihrem Programm "laute, leise, experimentelle, aber auch eingängige Töne" präsentieren, damit diese "gemeinsam zelebriert werden". Dem Motto gemäß soll sich das Publikum auf ein Angebot "mit Fokus auf das Viele" einstellen. "Das viele Unterschiedliche. Das viele Andere und das viele Marginalisierte", wird die Kuratorin zitiert.