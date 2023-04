Einflussreicher Jazzpianist Ahmad Jamal 92-jährig gestorben

Der US-Jazzpianist Ahmad Jamal, der mit seinem zurückgenommenen Spiel Generationen an Musikern, darunter Miles Davis, beeinflusste, ist laut internationalen Medienberichten tot. Er wurde 92 Jahre alt. Sein Album "At the Pershing: But Not for Me" (1958) ist eines der bestverkauften Instrumentalalben der Geschichte. Auch Hip-Hop-Künstler wie Nas und De La Soul verwendeten die Musik Jamals für ihre Songs.