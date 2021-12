Eine Wohnung wie ein Maßanzug - doch Heinz Franks Vermächtnis soll ausziehen

„Von hier aus sieht man die Kuppel der Otto-Wagner-Kirche in Steinhof“, sagt Lilli Breuer-Guttmann und blickt aus dem Fenster, über die Kleingartensiedlung „Auf der Schmelz“ hinweg.

Die Tochter von Heinz Frank erinnert sich gern daran, wie ihr Vater an diesem Ort arbeitete – entlang der ganzen Fensterfront hatte er sich ausklappbare Tische installiert, dahinter verstaute er Bilder, Zeichnungen, „Sachen“. Eine Ecke des Wohnraumes – in dem ein kitschiges Bild ebenso zu finden ist wie ein ultramodernes, von Frank designtes Beistellmöbel – war der Repräsentation vorbehalten. Das Bett, in dem der Künstler schlief, bildet eine Einheit mit einer Bücherablage. Alles ist effizient – und zugleich höchst verspielt.