Heinz Frank 1939-2020: Künstler, Elektromechaniker, Original

Löcher, Wörter, Dinge

Die Grenze, an der sich das Denken in Material manifestierte, war bei Frank mitunter schwer zu ziehen. Als „Gefühltes denken und Gedachtes fühlen“ bezeichnete er seine Arbeit, die sich meist um den Kristallisationskern von Wörtern und Aphorismen ("Der Winkel des Endes kommt immer von hinten", "Die Frage des Schattens auf die Antwort des Lichtes") entspann. Frank schöpfte auch aus seiner Kenntnis der Architektur, die er bei Ernst A. Plischke in den 1960ern an der Wiener Akademie der bildenden Künste studiert hatte. In Folge stellte er mit einigen Avantgarden im Grenzbereich von Kunst und Architektur, die im Österreich der 1960er und 70er Jahre florierten, gemeinsam aus. Den öfters gezogenen Vergleich seiner Arbeit mit jener von Walter Pichler (1986 -2012) lehnte er zuletzt aber ab.

Franks Arbeiten sind in diversen Museumssammlungen, u.a. im Wiener mumok, vertreten, derzeit ist er auch auf der Biennale in Riga präsent. Eine umfassende Aufarbeitung seiner "Sachen" steht aber noch aus - gut möglich, dass sie ihm posthum noch zu breiterer Bekanntheit verhilft.