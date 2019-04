Kunsthalle Wien: Zwischen Leerstand und Avantgarde

Thematisch lag Schafhausens Kunsthalle aber näher an den Fragen der Zeit als jede andere Wiener Kunstinstitution: Der Kurator programmierte früh Gruppenausstellungen zur Haltbarkeit digitaler Erinnerungen („The Future of Memory“, 2015), zum „Politischen Populismus“ (2015) oder zur Automatisierung („The Promise of Total Automation“, 2016). Nicht alle waren rundum schlüssig: Schafhausen und seine engste Mitarbeiterin Vanessa Joan Müller näherten sich ihren Themen gern im Zickzackkurs, nahmen obskure Quellen als Ausgangspunkte und überließen es dem Publikum, die Brücken zwischen einzelnen Beiträgen zu schlagen (auch im direkten Gespräch verzichtet Schafhausen gern darauf, Dinge auszubuchstabieren, was verunsichern kann).