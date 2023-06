Eine Frau. Eine Kamera. Ein Auge

Natürlich hat der Band nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, so fragt man sich zum Beispiel, warum es Elfie Semotan nicht unter die 200 im Buch porträtierten Fotografinnen geschafft hat. Dafür finden sich Namen, die man bisher nicht oder nur am Rande am Schirm hatte, wie etwa die bewegenden Bilder der US-Amerikanerin Francesca Woodman.