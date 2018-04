Ein Wunderkind in der Isolation

Die Blätter, die Brosch ab 1920 zunehmend auch in Aquarell-Technik schuf, sind häufig Paraphrasen des eigenen Leids: Darstellungen von einsamen Reitern im Gewitter oder in engen Schluchten, abgebrochene Brücken oder Szenen in unbezwingbaren Gebäuden begegnen da. Kaum jemals schien sich der Künstler Inspiration von außen, sei es aus Literatur, Kunst oder der Natur, zu holen. In diesem Sinn bleibt auch die Moderne in Broschs Werk außen vor, sieht man von Auftragszeichnungen, die Maschinen zeigen, ab. Am Ende malte er Dinosaurier.

Die Isolation spiegelte sich auch im Umgang mit den Bildern wider: Landesgalerie und Stadtmuseum erwarben den Großteil des Werks, teils von der verarmten Witwe Broschs. Weite Verbreitung fand es nicht.

Die Frage, ob Brosch heute im Kunst-Kanon aufschiene, hätte er länger gelebt, hallt am Ende dieser Schau nach wie der Refrain des Beach-Boys-Songs „I Guess I Just Wasn’t Made for These Times“: Vielleicht war Klemens Brosch einfach nicht für seine Zeit geschaffen.