Ein seltsames Raubtier im Teppichland

Es fängt leider schon problematisch an. Michael Dangl (er spielt den spießigen Dozenten Jörgen Tasman wie einen Teddybären auf Antidepressiva) und Marianne Nentwich (als „Tante Juju“ an akutem Schmuse-Zwang laborierend) legen eine Auftaktszene hin, dass man glaubt, man befände sich in den Kammerspielen, ca. 1970. Ein ältliches Fräulein, das den geliebten Neffen mit gespitzten Lippen quer über die Bühne verfolgt: So was galt ja wirklich einmal als lustig, in sogenannten „turbulenten Verwechslungskomödien“.