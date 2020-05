Rollenstudium am Schießstand

Sind Sie einander ähnlich im Temperament ? (beide lachen).

Liedtke: Wahrscheinlich sind wir uns ähnlicher, als wir zugeben wollen. Nein, wir sind schon unterschiedlich, aber wir verstehen das Temperament des jeweils anderen.



Was macht die Figur „ Hedda Gabler“ so schwierig?

Liedtke: Was uns auffiel in den ersten beiden Probenwochen: Dass jeder, vom Hospitanten bis zum Hauptdarsteller, eine andere Meinung über diese Figur mitbrachte.



Köstlinger: Vom Portier bis zum Hauptdarsteller! Man trifft immer zwei Fraktionen. Die einen sagen: Tolles Stück, wie ein Krimi, es zieht einen hinein. Und dann gibt es die Gegner, die sagen: Was soll dass? Der Helmuth Lohner hat immer zu mir gesagt: Ich versteh das nicht – was ist mit der?



Liedtke: Ibsen hat bewusst so viele Dinge offengelassen. Das ist nicht „Richard III.“, wo man sagen kann: Der ist böse. Wie weit Hedda Täterin ist und wie weit Opfer der Umstände – das ist sehr weit auslegbar.



Ist das eine Figur, die man mögen kann, wenn man sie spielt?

Köstlinger: Ja, ich mag sie trotzdem, trotz aller schlechten Seiten, die sie hat. Es macht natürlich auch Spaß, die Boshaftigkeit, die drin steckt, zu spielen.



Liedtke: Ich muss sie nicht mögen. Aber ich muss sie verstehen. Die ganze Welt, die Hedda umgibt, ist durch egoistische Motive geprägt. Diese Welt lässt nicht viel Freundlichkeit zu.



Was treibt diese Figur an zu ihrem Zerstörungswerk?

Liedtke: Das kommt aus einem Leid heraus, wobei wir nicht erfahren, was das Leid in der Vergangenheit war. Und es ist die Einsicht, dass sie sich in ein Leben begeben hat, aus dem sie nicht mehr herauskommen wird. Ihr Leid ist ja, dass sie mit anderen nicht mitfühlen kann, weder Leid noch Freude.



Köstlinger: Ihr bleibt als Einziges die Schadenfreude.



Hedda hat eine Waffen-Obsession – stimmt es, dass Sie einen Schießstand besucht haben?

Köstlinger: Ja, das stimmt. Das war eine heftige Erfahrung. Mit einer tatsächlichen Waffe auf etwas hinzuballern – da passiert etwas an Aggression und Adrenalinausstoß.



Liedtke: Ich war erschrocken, wie leicht das geht.



Frau Liedtke, Sie inszenieren mit Erfolg an der Josefstadt, vorher arbeiteten Sie an der Burg – und waren Vorwürfen ausgesetzt, Sie wären Nutznießerin der Tatsache, dass Ihr Mann dort Direktor ist.

Liedtke: Die Wahrheit ist ja: Diese Tatsache ist eher ein Problem, denn ich muss mich immer rechtfertigen – es reicht nicht, mit einer Inszenierung durchzukommen, sie muss besonders gut sein. Ich habe tatsächlich nur eine Inszenierung an der Burg gemacht, aber im letzten Jahr vier an anderen Häusern. Ja, ich fühle mich sehr wohl an der Josefstadt.