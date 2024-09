"Ein neuer Sommer" auf Netflix: Mörderjagd auf der Insel der Reichen

Verdächtig sind alle

Wer tot ist, wird in einem ungewöhnlichen dramaturgischen Kniff erstmal gar nicht verraten – deswegen auch hier nicht. In sechs Folgen wird in „Ein neuer Sommer“ mit mal mehr, mal weniger überraschenden Wendungen ein Mörder unter den Reichen und Schönen gesucht. Verdächtig sind eigentlich alle, vom „perfekten“ Paar angefangen über den Tablettenjunkie-Sohn und dessen schwangere, hochgradig biestige Frau (Dakota Fanning), die exzentrisch-versoffene französische Freundin der Familie (Isabelle Adjani) und alle anderen bis zur dem Hausherrn verfallenen Bedienerin. Alle haben sie irgendwelche Geheimnisse, nicht alle davon wiederum haben etwas mit dem Mord zu tun. Dem Irrweg der Ermittler zuzusehen, ist kurzweilig und mitunter auch sehr amüsant. Der im Ort ansässige Polizist muss erst seine Skrupel überwinden, weil die Winburys schließlich so viel für die Polizei gespendet haben. Als aber seine Tochter irgendwie in die Sache hineingezogen wird, wird es auch für ihn ernst.