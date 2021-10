Ein letzter "Jump": David Lee Roth (66) kündigt Karriereende an

Nach Konzertauftritten in Las Vegas im kommenden Jänner werde er sich zur Ruhe setzen, sagte der David Lee Roth im Interview der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“.

„Das sind meine letzten fünf Shows“, kündigte Roth an. Ein Sprecher von Roth bestätigte das, wie die Musikzeitschrift „Rolling Stone“ am Samstag berichtete. Das letzte Konzert werde er demnach am 8. Jänner im „House of Blues“ in Las Vegas geben.