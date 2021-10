Was die Ars Electronica in Linz für die Computerkunst ist, ist das ORF musikprotokoll in Graz für die Neue Musik: Ein avantgardistisches Laboratorium, das die Grenzen des Erlebens von Musik auslotet und erweitert.

In seiner 54. Ausgabe im Rahmen des Kunstfestivals "steirischer herbst" hat man sich dem Motto „nomadic sounds“ verschrieben. Das Festival versteht sich als „Bühne und Labor einer neuen Generation von Musikern und Musikerinnen und Komponisten und Komponistinnen, deren Arbeit sich im Verständnis von offenen Genregrenzen trifft und daraus ihre ästhetischen Strategien bezieht. In mehr als dreißig Ur- und österreichischen Erstaufführungen begeben sich die Interpreten und Interpretinnen auf die nomadische Suche nach einem Dazwischen.“

3-D-Klanglandschaften

Aus Klangfragmenten des Grazer Stadtraums entstehen 3-D-Klanglandschaften. Ein Ensemble spielt mit animierten Partituren, die in Echtzeit entstehen. Ein junges Streichquartett reist mit den Zuschauern durch musikalisch (re-)konstruierte Räume aus Aserbaidschan, dem Libanon und der Ukraine. Ein Aquarium wird zum Instrument und zur Unterwasserbühne (Loïc Destremau, dissonArt Ensemble, Konzert 9.10.). Mit Drone-Music und mikrotonalen Kompositionen werden musikalische Zwischenräume erforscht.

Radiohead, Steve Reich, Terry Riley, Goldfrapp, Vivienne Westwood – das London Contemporary Orchestra hat bereits mit einigen klingenden Namen genreübergreifend gearbeitet. Nun kommen sie nach Graz mit einem Programm zwischen Elektronik und Akustik (Konzert am 9.10., Konzerthalle MUMUTH).

Zu den heimischen Größen der Neuen Musik zählt Georg Friedrich Haas, der bereits 1988 ein mikrotonales Festivalprogramm für das musikprotokoll kuratiert hat. Heute kommen Komponierende am Thema Mikrotonalität nicht herum. Haas bringt Komponisten und Komponistinnen aus seinem Umfeld an der Columbia University, wo er unterrichtet, mit. Und zudem ein neues mikrotonales Werk, in Auftrag gegeben vom musikprotokoll (Konzert des Ensemble for New Music Tallinn am 8.10. MUMUTH).