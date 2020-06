Ein Glücksscherbensucher, der sein Milieu unbändig liebt

Rollen spielen – das macht Michael Heltau schon seit einigen Jahren nicht mehr. Lieber steht der Künstler einfach so auf der Bühne, singt, rezitiert und verführt das Publikum. So wohl auch heute, Freitag, wieder, wenn Heltau im Theater an der Wien zu seinem neuen Programm bittet. "Das war’s Herr Direktor!" lautet der glücklicherweise nicht bezeichnende Titel, "zumal ja mein Werkzeug noch funktioniert", so der 81-Jährige.

Gemeinsam mit den Wiener Theatermusikern wird Heltau auf den Spuren großer Dichter, bekannter Komponisten, Interpreten oder bedeutender Menschen wandeln. Goethe und Brecht haben da ebenso Platz wie Jacques Brel oder Choco Chanel. Oder auch das "bitte nicht rührselige" Wiener Lied.