Ein Glück, dass er sich in Nagasaki verirrt hat

Ein Ort derKorruption, an dem der junge Kaufmann Jakob de Zoet nach dem Rechten schauen soll. Aber eigentlich wollen selbst seine Chefs, dass er wegschaut.Er verschaut sich in die Japanerin Orito. Die Tochter eines Samurai ist Hebamme und darf nach Dejima, um beim Cembalo spielenden niederländischen Arzt Medizin zu studieren.

Und hat sie auch eine Brandwunde im Gesicht – die ist de Zoets Traumfrau. Als Orito wegen der Schulden ihres Vaters in ein Horror-Kloster verschleppt wird, pfeift sich der früher so Korrekte um gar nichts mehr ...

1. Aaah!

2. Sogar eine Seeschlacht hat Mitchell eingebaut. Alles in Gegenwart geschrieben, damit man näher ist. Perfekt ist das. Was ja auch negativ sein kann. In diesem Fall aber positiv, nur positiv.

KURIER-Wertung: ***** von *****