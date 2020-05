Die Erlösung bringen sizilianische Zitronen und eine wie Paula

Es schadet nicht, wenn man mit folgendem Wissen ins Buch geht: Ortheil, eben 61 geworden, verstummte als Kind. Seine vier Brüder waren einer nach dem anderen gestorben, das hatte seine Mutter sprachlos gemacht, und auch er redete nicht. Erst mit sieben, als er beim Fußballspiel den Ball wollte, sagte er plötzlich: „Gib mal her!“

Das kann man in seinem autobiografischen Roman „Die Erfindung des Lebens“ (2009) nachlesen.

„Das Kind, das nicht fragte“ ist ebenfalls ein Befreiungsschlag.

Aber ein sonnendurchfluteter, froher, glücklicher. Er geschieht in einer sizilianischen Kleinstadt namens Mandlica, in Wirklichkeit ist es Modica, die Heimat des Nobelpreisträgers Quasimodo.