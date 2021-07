Ein bisserl gut kicken müssen die Burschen noch

Mit dem Spiel des Gastgebers Frankreich gegen Rumänien beginnt in zwei Wochen die Fußball-Europameisterschaft. Nach der erstmaligen sportliche Qualifikation des Nationalteams liegt auch Österreich im Fußball-Fieber. Deshalb gibt der gütige Kaiser Robert Heinrich I. dem Volk, was des Volkes ist und widmet in einer "Wir sind Kaiser"-Spezialausgabe (20.15, ORFeins) seine Frühjahrsaudienz u. a. heimischen Kicker-Heroen wie Torhüter Robert Almer, Abwehr-Turm Sebastian Prödl, Mittelfeld-Regisseur Zlatko Junuzovic sowie der Frauen-Nationalmannschaft. Anton "Doppelpack" Polster darf zurückblicken und Zoe wird zur Huldigung der Grande Nation die Kaiser-Hymne auf Französisch beisteuern. Hoheit selbst werden dem EM-Team noch beide Daumen drücken.

Apropos Kaiser: Sein etwas in Verruf geratenes Pendant vom grünen Felde – Franz "der Ahnungslose" Beckenbauer – sowie Fachleute und Größen des runden Leders staunen in der Wiederauflage der exquisiten Mockumentary "Das Wunder von Wien: Wir sind Europameister" (22.55 Uhr) von Fred Scheiber und David Schalko ob der sensationellen Leistungen des österreichischen Teams.

Davor, um 22.05, fragt u. a. Schneckerl Prohaska in "Was gibt es Neues?", warum in der Anfangszeit des Fußballs alle Spieler Handschuhe tragen mussten.