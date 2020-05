Kampf gegen die nostalgische Kitsch-Falle

An der Burg ist Hauß in Ibsens "Frau vom Meer" und Tschechows "Platonov" zu sehen; aber es kommen auch wieder neue Produktionen. Und wie sieht das Ensemblemitglied die Burg-Krise? "Mit dem Tod von Gert Voss und all den finanziellen Diskussionen hat eine Art Zeitenwende eingesetzt. Plötzlich wird die Relevanz des Theaters an sich hinterfragt. Das ist in Deutschland leider längst Alltag. Das Hinterfragen mag zwar gefährlich sein, kann aber auch eine Chance darstellen. Wenn wir gute Antworten geben. Wichtig wäre, dass man an der Burg wieder über das Künstlerische, nicht über Skandale spricht."