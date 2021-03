Eigentlich schlägt jetzt die Stunde der Bühne

Aus dem halben wurde ein ganzes Jahr, zu dem noch viele Wochen, wenn nicht Monate dazukommen werden. In Klassik und Theater unterbrochen von ein paar Wochen Coronakunst unter erschwerten Bedingungen. Was man zu Beginn nicht absehen konnte, ist, wie weitreichend diese Pandemie den Kulturbetrieb beschädigen, in Einzelbereichen (Clubkultur, Rock) vernichten würde.

Also, sind wir jetzt andere?