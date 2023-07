"Eigenartige Rituale": Konzert von Travis Scott in Ägypten abgesagt

Wegen angeblich "eigenartiger Rituale" während seiner Konzerte und drohender Verstöße gegen gesellschaftliche Werte ist eine Show des US-Rappers Travis Scott in Ägypten abgesagt worden. Der Veranstalter Live Nation erklärte am Mittwochabend bei Twitter, dass die Show nicht wie geplant in der Wüste stattfinden könne. Geld für die Tickets, die Beobachtern zufolge in weniger als 30 Minuten ausverkauft waren, werde erstattet.