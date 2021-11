Rapper Travis Scott und Drake nach Massenpanik in Houston verklagt

Nach der Massenpanik mit acht Toten bei einem US-Musikfestival in Houston sind die Rapper Travis Scott und Drake wegen "Anstiftung" zum Chaos verklagt worden. Die Anwaltskanzlei Thomas J. Henry Law bestätigte am Sonntag, eine entsprechende Klage im Namen eines Betroffenen eingereicht zu haben. Laut dem britischen Boulevardblatt "Daily Mail", dem die Klageschrift vorlag, verlangt der Kläger Kristian Paredes mehr als eine Million Dollar (868.130,91 Euro).

Der 23-Jährige wurde demnach bei der Massenpanik in Houston schwer verletzt. In der Klageschrift heißt es, Travis Scott habe bereits bei früheren Veranstaltungen zu Chaos angestiftet - und habe dies am vergangenen Freitag in der texanischen Großstadt erneut getan. Drake wird vorgeworfen, er habe die Stimmung noch weiter aufgeheizt, als er auf die Bühne gekommen sei. Er habe seine Show auch dann fortgesetzt, als die Menge "außer Kontrolle" geraten sei. Auch der Konzertveranstalter Live Nation und der Betreiber des Veranstaltungsortes wurden von Paredes verklagt.