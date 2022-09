Kylie Jenner überlegt seit über einem halben Jahr, wie ihr Baby heißen soll

In der Show des britischen Talkmasters James Corden gab Jenner nun an, noch immer nicht ganz sicher in Sachen Namensfindung fürs Söhnchen zu sein. "Sein Name ist offiziell immer noch Wolf, im Pass steht Wolf, aber dabei werden wir es nicht belassen", so Jenner. Es gebe auch schon eine Bezeichnung, die sie verwendet würden.

Name bleibt geheim

Verraten wolle sie den neuen Namen ihres zweiten Kindes aber nicht. Zumal Scott immer wieder neue "coole" Namen einfallen würden. "Also werden wir ihn wahrscheinlich nicht offiziell ändern, bis...", begann Jenner einen Satz. "...er 21 ist", beendete ihn Jenners Mutter Kris.

Erst kürzlich hatte Kylie Jenner hat über ihre psychische Probleme nach der Geburt ihres Sohnes gesprochen. "Ich sollte gerade wirklich glücklich sein", sagte die 25-Jährige in einem Trailer für die zweite Staffel der Show "The Kardashians". "Ich hatte gerade erst ein neues Baby, aber ich habe etwa drei Wochen lang pausenlos geweint."