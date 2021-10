Edita Gruberova: Neun herausragende Aufnahmen der Königin der Koloraturen

Geht es noch höher? Geht es noch schöner? Geht es noch brillanter? Eigentlich nein. Denn die im Alter von 74 Jahren verstorbene Edita Gruberova hat künstlerische Maßstäbe gesetzt. Für „Die Gru“ – das ist eine Liebeserklärung – ging man in die Staatsoper, nahm Warteschlangen in Kauf, campierte fast schon vor der Oper. Um sie zu hören! Als Lucia, als Elvira, als Zerbinetta, als Anna Bolena und in vielen anderen, vor allem Belcanto- Partien.

Edita Gruberova ist tot, ihr Gesang aber bleibt.