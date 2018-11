Ed Ruschas Polit-Schau in Wien: Das ist keine Flagge nicht

Eine derartige Uneindeutigkeit ist typisch für den Künstler, der in den 1960ern an der Seite von Roy Lichtenstein und Andy Warhol ausstellte, sich aber nie wirklich in die Tradition der Pop-Art mit ihrer Begeisterung für die Waren- und Konsumwelt einreihen ließ. Wenn Ruscha Tankstellen, Verpackungen oder den Hollywood-Schriftzug malte, atmete das stets auch die Kühle des Minimalismus und der Konzeptkunst. Landschaftsbilder, wenngleich höchst sorgfältig ausgeführt, waren für ihn nur „anonyme Hintergründe für Wörter“, sagte er einmal.

Das traditionelle Gefälle von hoher und niedriger Ästhetik ebnete Ruscha nun auch ein, indem er Slang-Ausdrücke in die Goldränder alter Kirchenliederbücher oder Edgar-Allan-Poe-Bände ritzte: Wem alles gleich gültig ist, der kann auch alles als Vorlage für neue Ideen, neue Kunst, neue Anfänge nutzen. Wer will, kann aus dieser endlos coolen Ästhetik auch Hoffnung für die Zeit schöpfen, in der die zerrupfte alte Flagge einmal ganz zerrissen ist.