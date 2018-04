Echo: Der Scherbenhaufen dort, wo einst der Pop war

Die Kritiker, mit verklemmtem Gesichtsausdruck, halten für den von ihnen gekürten Preis Haiyti dagegen, spannend, kantig, jung, Rapperin. Eh super, und? Wer hört das?

Finanziellen Erfolg (in Deutschland, in Österreich) hat offenbar, was die Komplexität der Welt in die homöopathischste Verdünntheit auflöst. Ist das Leben echt so schwierig, dass alle jetzt wieder Kelly Family hören, und rundherum Schlager mit Texten über konsensuale Abhängigkeit, Wiesen, Wälder und Natur?

Jaja, wissen wir eh. Der Echo ist der zusammengekehrte Scherbenhaufen dessen, was vom Popbusiness - Betonung auf Business - übrig blieb. Es ist Zeit, da die Tür zuzusperren und zu sagen: War nichts. Machen wir neu.